أكبر مستشفيات تعز اليمنية يخرج عن الخدمة

المصدر: دبي - البيان

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معاناة اليمنيين لم تتوقف منذ بدء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي في البلاد. معاناة تتنوع في أشكالها وحدتها، لكن ما يجمع بين أنواعها أنها دائمة ومتفاقمة. وأمس، توقف مستشفى الثورة العام في مدينة تعز عن الخدمة بسبب نفاد الوقود. وأفاد بيان صادر عن إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بأن «المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد مادة الديزل الذي يستند عليه هذا المرفق الطبي الحيوي»، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وأضاف البيان إن «كل الأقسام في المستشفى باتت تعيش الظلام الدامس، فيما الخطر يهدد حياة المرضى في مركز الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات وبقية الأقسام الأخرى».

ويقع المستشفى في مركز المحافظة (مدينة تعز) الخاضع لسلطات الحكومة المعترف بها دولياً، ويستقبل عدداً كبيراً من المرضى وجرحى الحرب بشكل يومي في محافظة هي الأكثر ازدحاماً بالسكان في اليمن، وتحاصرها ميليشيا الحوثي من معظم منافذها منذ مطلع عام 2015.

انهيار منزل

وفي محافظة البيضاء غربي اليمن، سقط 15 شخصاً بين قتيل ومصاب، أمس، إثر انهيار منزل. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مسؤول في السلطة المحلية، قوله إن منزلاً قديماً انهار جزئياً على أسرة نازحة من ويلات الحرب التي أشعلتها الميليشيا، في قرية الشرف غربي مدينة البيضاء، ما أدى إلى وفاة أربعة من ساكنيه بينهم طفل وامرأة وفقدان اثنين آخرين.

وأضاف إن أهالي المنطقة وأثناء محاولتهم إنقاذ بقية أفراد الأسرة المنكوبة من تحت أنقاض المنزل المتهالك، أنهار بأكمله عليهم ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة 6 آخرين.

وأشار إلى انتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفى مدينة البيضاء مركز المحافظة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة مئات آلاف الأشخاص، وشردت الملايين، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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