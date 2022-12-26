القبض على 8 إرهابيين في 5 محافظات عراقية

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، القبض على ثمانية إرهابيين في بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى.

وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر صفحتها في «فيسبوك»، إنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات الخمس.

وأشارت إلى إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة، لافتة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.

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