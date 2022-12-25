ليبيا تحيي ذكرى استقلالها بواقع سياسي مرير

المصدر: طرابلس - البيان

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أحيت ليبيا أمس الذكرى الـ71 لقيام دولتها المستقلة بالتزامن مع مرور عام على إلغاء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر 2021، في ظل مزيد من الخلافات وتعدد المواقف السياسية المتباينة حول تقييم الوضع الراهن وتحديد معالم المستقبل.

وقالت مصادر مطلعة إن قوى إقليمية وداخلية تدخلت لدى أبرز الفرقاء السياسيين للحؤول دون إعلان قرارات أو الإدلاء بتصريحات قد تزيد من تفاقم الأزمة وحالة الانقسام السياسي والحكومي.

ومن العاصمة طرابلس، جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، العهد للمضي قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا. وقال في بيان له بمناسبة ذكرى الاستقلال: نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء الشعب الليبي على مختلف توجهاتهم السياسية، معتبرا أن الاستقلال تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله؛ فكان لهم ما أرادوا بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني. وفي خطاب أمام حشد كبير من أنصاره في مدينة بنغازي، عاصمة الشرق الليبي، أكد قائد الجيش المشير خليفة حفتر، أن «وحدة ليبيا خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه أو المساس به».

فرصة أخيرة

وحذر حفتر من أن القيادة العامة للجيش تعلن عن «فرصة أخيرة ترسم من خلالها خريطة طريق وتجري الانتخابات»، داعياً كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي.

من جانبه، أوضح مجلس النواب في بيان، إن الاستقلال «تحقق بفضل همم وعزم الآباء والأجداد المؤسسين الذين آمنوا بقضية الوطن وحق الشعب الليبي في نيل حريته واستقلاله؛ فكان لهم ما أرادوا بعد سنوات من الكفاح والنضال الوطني». وعبر عن أمله في أن «تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار ليتحقق لشعبنا تطلعاته في حياة حرة كريمة وبناء دولة المؤسسات والقانون».

احتفال وأمنيات

وفيما تمنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن تعود الذكرى على الشعب الليبي بما يحقق أمانيه وتطلعاته، رأى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوبٌ بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضاً الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات العامة، وتابع: لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية، مجدداً مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة، وفق بيان صادر عن البعثة.

مخاطر الانهيار

وقالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إن ليبيا تواجه تحديات مرحلة التحول الديمقراطي وما يرافقها من مخاطر تحلل الدولة.

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