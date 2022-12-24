اتفاق بين السعودية و«الأغذية العالمي» بشأن اليمن

المصدر: (عدن - رويترز)

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 20 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية سيتم تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية العاجلة لنحو 524 ألف نسمة من الأسر الأكثر احتياجاً في اليمن، الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات.

وأكد ريتشارد راجان، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باليمن، أهمية المساعدات السعودية الجديدة التي تأتي في وقت حرج بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن الدعم أسهم في تجنيب الشعب اليمني خطر المجاعة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية أسهمت بمبلغ 1.168 مليار دولار في استجابة البرنامج في اليمن منذ عام 2015.

ومن جانبه أوضح مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للعمليات والبرامج أحمد البيز أنه سيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع قرابة 16908 أطنان من دقيق القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي في محافظات عدن والضالع والحديدة ومأرب وشبوة وتعز وحجة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير حديث إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يكافحون للحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 في المئة من السكان لا يحصلون على الكهرباء.

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