ميقاتي يشيد بمساعدة إيطاليا للجيش اللبناني

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

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أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بالعلاقات التي تربط لبنان وإيطاليا والحضور الإيطالي الفاعل لدعم لبنان والمبادرات التي تقوم بها إيطاليا لمساعدة الجيش اللبناني.

جاء تصريح ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني في السراي الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. وخلال اللقاء تم عرض العلاقات بين لبنان وإيطاليا على الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد.

ونوه ميقاتي «بالعلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وإيطاليا، والحضور الإيطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها إيطاليا لمساعدة الجيش، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها سنوياً إلى لبنان». وشدد على الدور الفاعل لإيطاليا في إطار القوات الدولية العاملة في الجنوب.

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