العراق وإيطاليا يبحثان تفعيل مسارات الشراكة

المصدر: بغداد - وكالات

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أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تطلع بلاده إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس في بغداد، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، حيث ثمن السوداني الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

وخلال مؤتمر صحافي مع ميلوني في بغداد، قال السوداني إن العراق مستعدّ «لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات وخصوصاً في مجالات الزراعة والمياه والصحة»، مع إيطاليا. وأعرب عن أمله أن تعمل «المزيد من الشركات المتخصصة والمتطورة في مجالات البنية التحتية وفي استثمار الغاز» في العراق. وأضاف إن «العراق حريص على أن يزود إيطاليا بما تحتاجه من النفط والغاز».

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن «العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها»، مشيرة إلى أن زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط شعبي البلدين.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي قد أعلن أن الجانب العراقي سيجري مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري.

التقت ميلوني أيضاً رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في العاصمة العراقية.

تنشر إيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي، نحو 650 شخصاً في العراق والكويت في إطار عملية «بريما بارتيكا» الداعمة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ويعمل هؤلاء الجنود في مراكز القيادة متعددة الجنسيات في الكويت وفي بغداد وأربيل في العراق. وهم يهتمون بتدريب القوات المسلحة والشرطة العراقية ويقدمون أيضاً الدعم الإداري لها.

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