قتلى وجرحى من الجيش بهجومين لـ«داعش» شمالي العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

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قتل وأصيب عدد من الجنود العراقيين خلال الساعات الماضية، خلال هجومين نسبا إلى تنظيم داعش الإرهابي، الذي رفع من وتيرة اعتداءاته في شمال العراق في الآونة الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية «واع»، أمس، نقلاً عن مصدر أمني قوله، إن عبوة ناسفة استهدفت مركبة للجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى شمالي العراق، وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة 5 جنود. وأوضح: «عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للفرقة 14 بالجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين».

وفي سياق متصل، قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتهم في محافظة كركوك المجاورة.

وبحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين أمنيين، فقد وقع الهجوم الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة بعد، ليل الأربعاء الخميس في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك.

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