اليمن..نداء لإغاثة 50 ألف أسرة تعاني من الصقيع

المصدر: (عدن - البيان)

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يعاني عشرات الآلاف من الأسر اليمنية النازحة في محافظة مأرب جراء النقص الشديد في وسائل التدفئة وانخفاض درجة الحرارة إلى ما يقارب الصفر، وهو ما جعل الوحدة التنفيذية الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تطلق نداء استغاثة لتوفير خيام وبطانيات ووسائل تدفئة لأكثر من خمسين ألف أسرة تعيش في خيام متهالكة بمحافظة مأرب.

الوحدة في النداء ذكرت أنها تلقت مطلع خلال الأسبوع الحالي نداءات استغاثة من 67 مخيماً عبر إدارة الطوارئ والإنذار المبكر ومن خلال فرقها الميدانية في إدارة المواقع يشكون فيها من تأثيرات البرد وموجات الصقيع الأخيرة على الأسر التي تعيش في المخيمات وحسب إدارة مخيمات النازحين فإن الأسر النازحة تواجه شتاءً قاسياً بإمكانيات ومأوى مدمر ومتضرر لم يكن ينقص الأسر النازحة سوى البرد وموجات الصقيع لتكتمل معاناتها، وقالت إن موجات البرد والصقيع التي اكتسحت المخيمات خلال الأيام الماضية فاقمت من معاناة هذه الأسر التي لم تكن من دون هذا الشتاء القاسي في أسوأ حال. ويعاني النازحون لأبسط المقومات من طعام وماء وتدفئة ومأوى مما جعل كثيراً من الأسر تعيش في وضع حرج، كما أن 98 % من المخيمات والمواقع والتجمعات في محافظة مأرب والتي يبلغ عددها 197 موقعاً يعيش فيها قرابة 55.991 أسرة نازحة ومشردة تفتقر لأبسط وسائل التدفئة، كما أن هناك عشرات الآلاف من الأسر تعيش في الأحواش والمزارع والبيوت المهجورة.

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