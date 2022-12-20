الأردن.. مقتل 3 شرطيين أثناء مداهمة أمنية

المصدر: (عمان - وكالات)

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أعلنت السلطات الأمنية في الأردن، أمس، عن مقتل وإصابة 8 من أفراد الأمن أثناء مداهمة للمشتبه به في مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان. وأوضحت مديرية الأمن العام بأن 3 من عناصر الأمن قتلوا وأصيب 5 آخرون خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الدلابيح. وأشارت المديرية إلى مقتل المشتبه به، الذي وصفته بأنه من حملة الفكر التطرفي، بالإضافة إلى ضبط 8 آخرين.

في السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، تضامن ووقوف المجلس مع الأردن في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وأكد الحجرف في بيان له موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته. وشدد على دعم دول المجلس لما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، مشيداً بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنياً، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية.

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