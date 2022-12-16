تعيين وزير مصري في عهد مبارك بالحكومة البريطانية

المصدر: البيان

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعيين رجل الأعمال المصري محمد منصور وزير النقل الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، أمينا لصندوق حزب المحافظين، بعد تبرع شركة أوناتراك المملوكة له بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني لصالح الحزب، كما حصل العام الماضي على دور في مجلس الاستثمار الاستشاري الحكومي البريطاني، باعتباره مؤسسًا لشركة «مان كابيتال» المملوكة لعائلته، وفقا للمصري اليوم.

إعلان ريشي سوناك جاء خلال حفل أقامه الحزب لاستقبال مجموعة من كبار المانحين، بعد أن رفض المحافظون مرارًا تأكيد دور منصور كـ«أمين للصندوق»، لكن مصادر أكدت لصحيفة الجارديان البريطانية أن له دورًا منفصلًا بصفته «أمين الصندوق الأعلى»، وهي الوظيفة التي ستشمل جمع الأموال في الفترة التي تسبق الانتخابات البريطانية المقبلة.

الصحيفة نقلت عن محمد منصور قوله إنه «شرف وامتياز كبير أن يتم تعييني أمينا لصندوق حزب المحافظين، وعضوًا في فريق أمين الصندوق بالحزب، يتخذ رئيس الوزراء الخيارات الصعبة الضرورية خلال فترة حرجة تعيشها البلاد، وبصفتي مواطنًا بريطانيًا فخورًا أتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلد».

محمد منصور شغل منصب وزير النقل من 2006 إلى 2009 خلال عهد الرئيس مبارك.

في سياق آخر، من المتوقع أن يجري الإعلان عن تعيين جراهام إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة Telereal Trillium، إحدى أكبر شركات العقارات في المملكة المتحدة، أمينًا للخزانة، بعد أن بنحو مليون جنيه استرليني لصالح حزب المحافظين.

ويشرف محمد منصور على مجموعة منصور العائلية الضخمة، والتي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، ولديها 60 ألف موظف.

وأسس منصور وكالات جنرال موتورز في مصر عام 1975؛ ليصبح واحدا من أكبر موزعي سياراتها في العالم.

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