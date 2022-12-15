ميقاتي يدعو إلى كشف ملابسات حادث يونيفيل في جنوب لبنان

المصدر: د ب ا

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أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أسفه للحادث الذي تعرضت له القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" يونيفل" ، مشددا على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وأبدى ميقاتي "أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام في منطقة العاقبية جنوب لبنان"، معرباً "عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية، متمنياً الشفاء للجرحى منهم"، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي اليوم الخميس .

وشدّد ميقاتي "على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلاً"، مناشداً "جميع الأطراف التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن".

ونّوه ميقاتي بـ "التضحيات التي تبذلها قوات يونيفيل في سبيل حفظ السلام في الجنوب، بما ينعكس استقراراً لأهل المنطقة وللبنان عموماً".

وأجرى ميقاتي " اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث".

وأبرق ميقاتي "إلى رئيس أيرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش معزياً ومعبراً عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أهمية الحفاظ على أمن وسلامة قوات "يونيفل"، وأدانت الوزارة ، في بيان اليوم ، بأشد العبارات الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوات يونيفيل ليل أمس الأربعاء في منطقة العاقبية والذي أودى بحياة جندي من الكتيبة الأيرلندية.

وأكدت "احترامها وتقديرها العالي لعمل الكتيبة الأيرلندية ولجميع قوات اليونيفيل في الجنوب" معلنة أنها تتابع " باهتمام كبير مع كافة السلطات اللبنانية المعنية ويونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه".

وعبرت قيادة الجيش عن تعازيها بوفاة أحد عناصر الوحدة الأيرلندية في قوات يونيفيل ، متمنية لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل ، مشيرة ، في بيان نشرته على موقع "تويتر" إلى أن "هؤلاء الجنود، كما باقي رفاقهم، مثال للتفاني والإخلاص في أداء الواجب وأن تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانيين جميعا".

وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن حزنها كثيرا لوفاة جندي أيرلندي تابع لقوات "يونيفيل" ، وأكدت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أن "إجراء تحقيق سريع وشامل لتحديد وقائع هذه الحادثة المأسوية أمر بالغ الأهمية".

وكان الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي أعلن أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".

وقال تيننتي :"حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".

وأكد أن "أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث".

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