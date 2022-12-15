مقتل 3 عسكريين عراقيين شمالي بغداد

المصدر: (بغداد - أ.ف.ب)

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قتل ضابط عراقي، وجنديان، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة، استهدفت آليتهم، خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمالي بغداد، كما أفاد بيان رسمي ومصدر أمني.

ووقع الهجوم، الذي لم يتم تبنيه، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلو متراً شمالي العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم «داعش».

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الحكومية، أدى الانفجار إلى مقتل «آمر الفوج الأول بلواء المشاة 59، واثنين من المراتب، كما أدى الحادث إلى إصابة ضابط، واثنين من المراتب».

وأضاف البيان: إن فريقاً من مسؤولين أمنيين وصلوا إلى الطارمية من أجل «الوقوف على أسباب وتفاصيل حادث انفجار عبوة ناسفة على قوة أمنية خلال تنفيذها واجباً» في المنطقة.

وكان مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن هويته، قال في وقت سابق: إن «ضابطاً نقيباً في الجيش قتل، وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة، زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية».

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