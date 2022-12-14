1321 قتيلاً جراء تصاعد العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال شهر

المصدر: (القاهرة- محمد خالد)

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أحصى تقرير ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، الصادر بالقاهرة منتصف الأسبوع، تكلفة بشرية باهظة لتصاعد العمليات الإرهابية والمواجهات المسلحة في القارة السمراء خلال نوفمبر الماضي.

وسلط التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الضوء على الظاهرة الإرهابية وتحولاتها النوعية والجغرافية .

رصد التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، سقوط نحو 1321 ضحية خلال نوفمبر2022، ذلك بخلاف الاحتياجات الإنسانية المحتدمة في عموم أرجاء القارة، لاسيما الإقليم الشرقي.

وحلَّ إقليم شرق القارة في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، في وقت تزايد فيه نشاط حركة الشباب التي جعلت الصومال تحتل المرتبة الأولى في التوزيع العددي للدول بواقع 492 ضحية، فضلاً عن تداعيات وتطورات حرب تيغراي.

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