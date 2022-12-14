تونس .. صمت انتخابي لناخبي الخارج

المصدر: (تونس - البيان )

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تدخل انتخابات تونس التشريعية اليوم الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج على أن تنطلق عمليات الاقتراع غداً الخميس لتستمر ثلاثة أيام وفق الروزنامة التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ولكن تصويت التونسيين بالخارج سيقتصر على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا مع ترشح وحيد عن كل دائرة، بما يعني أن المترشحين الثلاثة سيمرون آلياً إلى عضوية البرلمان والعمل تحت قبته.

ويتنافس ألف و58 مترشحاً على 154 مقعداً بمجلس النواب، في 154 دائرة انتخابية، ومن بينهم 120 امرأة فقط، بينما سيتم لاحقاً تحديد مواعيد تنظيم الانتخابات في الدوائر السبع التي لن تعاني شغوراً في الترشح والتصويت.

فأول مرة منذ الاستقلال، سيتم افتتاح برلمان تونس منقوصاً من عدد من النواب نتيجة عدم تنظيم الاستحقاق في دوائرهم، وقالت الهيئة إنها ستعود بعد افتتاح أشغال مجلس النواب الجديد لفتح باب الترشحات وتنظيم انتخابات جزئية في تلك الدوائر.

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