«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

المصدر: (عمّان - أ ف ب)

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أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، نداء للمجتمع الدولي من أجل جمع 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان، إنها بحاجة لهذه الأموال بشكل طارئ لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52.7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عام 2023.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية ليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أديل خضر، قولها إنه نظراً لأن نحو نصف بلدان المنطقة تعيش في أزمات أو تعاني آثار النزاعات والحروب، فإن الأطفال ما زالوا الأكثر تضرراً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة.

وقالت المنظمة، إن المنطقة موطن لبعض أطول الصراعات في العالم حيث خلفت الحرب المستمرة قرابة 12 عاماً في سوريا أكثر من 6.5 ملايين طفل معتمدين على المساعدات، فيما ما تزال الأزمة في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد كل طفل هناك تقريباً على المساعدات، بينما أدت الأزمة المتفاقمة في لبنان وعدم الاستقرار في السودان إلى وضع ملايين الأطفال الإضافيين في ظروف معيشية قاسية.

وقالت خضر إنه «إذا تم توفير هذا التمويل العاجل فإنه سيسمح ليونيسف بالوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في الوقت وبالطريقة المناسبين».

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