العراق: تحركات للإطاحة بالحلبوسي

المصدر: (بغداد - وكالات)

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كشفت تقارير صحفية عراقية عن تحركات سياسية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه. وكشف مصدر سياسي عن وجود حراك سياسي يهدف إلى إقالة الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر، بحسب وكالة «شفق نيوز»، إن هذا الحراك يقوده تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، من أجل إقالة رئيس مجلس النواب من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعماً من بعض القادة. وبين المصدر، أن «الحراك ينوي إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بغية تسمية قيادي آخر لرئاسة البرلمان».

وكان البرلمان العراقي صوّت في 28 سبتمبر الماضي على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها الحلبوسي، وجدد 222 نائباً الثقة برئيس البرلمان.

وترأس محمد الحلبوسي (41 عاماً)، البرلمان العراقي لدورة ثانية بعد تحالف مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر.

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