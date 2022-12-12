مقترح جديد لمد اليوم الدراسي في مصر

المصدر: البيان

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كشفت عضوة في مجلس الشيوخ المصري تفاصيل مقترح جديد لمد اليوم الدراسي.

وأوضحت النائبة يسرا أباظة أن المقترح يقوم على تقسيم اليوم الدراسي ثلاث فترات لينتهي في التاسعة مساءً.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات لمواجهة مشكلة الكثافة السكانية، سيكون مؤقتاً، لكون الدولة حالياً تتوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية».

وأضافت: «نقلل ساعات الدراسة لتكون 5 ساعات، ويطبَّق ذلك في كل المراحل».

ولفتت إلى أن المقترح سيقتصر تطبيقه على المدارس ذات الكثافة السكانية العالية، ولن يكون معمماً على مستوى الجمهورية.

وذكرت أنه يتضمن إضافة ثلاثة مواد في الفصل، مشيرةً إلى أنه ستتم مناقشة مشروع القانون خلال حوار مجتمعي.

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