السوداني: ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر التطرف في العراق

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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قال رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني: «ما زال أمامنا عمل طويل لقطع دابر جميع الفتن، وقَبْر أحلام التطرّف وخطاب الكراهية في البلاد». وأشار السوداني، في احتفالية أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان النصر على داعش، إلى أن العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون على أنْ ينتصروا على الفساد، الذي بات العدو الأول للدولة وكيانها، مضيفاً: «نفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يد سلاحاً وتمتد أخرى لإنقاذ أهله وشعبه.

كما نفتخر بمن غادرنا وارتقى شهيداً من قادة النصر والانتصار الكبير، من قادة وآمرين وضبّاط ومراتب ومنتسبين فلا نصر إلا بذكر شهداء العراق وجرحى قواتنا المسلحة». وأردف السوداني: «إنَّ مبادِئنا وعقيدتنا الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرّف جعلت زواله حتماً ونتيجة، ليعود العراق بتنوّعه المزدهر، ولينعم المجتمعُ العراقيُّ بأهله وثرائه الحضاري». ولا تزال القوات المسلحة العراقية تطارد عناصر وفلول تنظيم داعش في مناطق متفرقة وتدمر أوكارهم ومراكز تجمعاتهم واعتقال آخرين.

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