ليبيا.. خطوات واثقة على مسار توحيد المؤسسة العسكرية

المصدر: طرابلس - البيان

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يحتل ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا صدارة سلم الأولويات في مسارات حل الأزمة، باعتباره شرطاً أساسياً في سبيل الوصول لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تلقى قبول الفرقاء.

وأطلق الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، حراكاً واسعاً بهدف التوصل إلى توافق على تنفيذ كامل بنود الاتفاق العسكري، فيما أكد سفير الولايات المتحدة، ريتشارد نورلاند، أن الليبيين يستحقون جيشاً موحداً قادراً على الدفاع عن سيادة البلاد وحكومة منتخبة تمثل الجميع.

ومن المنتظر عودة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 15 يناير المقبل في سرت، وفق المبعوث الأممي الذي التقى بأعضائها في تونس، وأعرب عن سعادته برؤيتهم موحدين ومستعدين للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وشهدت تونس اجتماعاً رفيع المستوى أدارته الأمم المتحدة وفرنسا، بمشاركة مجموعة العمل الدولية الأمنية التي تضم ممثلين من تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر والاتحاد الإفريقي، وتجتمع دورياً لتقييم الأوضاع الأمنية في ليبيا، بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وممثلي مسار برلين. وبحث الاجتماع الخطوات المقبلة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية وتأمين الانتخابات، وآخر مستجدات عملية برلين من أجل ليبيا.

ملامح مسار

وأوضحت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان»، أن أهم البنود التي سيتم تدارسها تلك المتعلقة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح، ومن ثمّ الإعلان رسمياً عن توحيد المؤسسة العسكرية، لافتة إلى وجود توافق بين المشاركين في اجتماع تونس على أن الحل النهائي للأزمة يمر عبر بوابة التوافقات الجدية في المسار العسكري. ووفق المصادر ذاتها، فإن لقاء منتظراً خلال الأيام المقبلة بين رئيس أركان الجيش الوطني، عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان المنطقة الغربية، محمد الحداد، لتحديد ملامح المسار العسكري في مرحلته الجديدة.

حلول ليبية

في السياق، كشف المبعوث الأممي، عن أن اللجنة العسكرية صدّقت على اختصاصات اللجنة الفنية الفرعية المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وذلك لوضع معايير لتصنيف المجموعات المسلحة وفقاً للبند الرابع من اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلق بتصنيف المجموعات المسلحة. وترجّح مصادر مطلعة، أن يتم الإعداد لمؤتمر دولي تحت غطاء مسارات برلين وبإشراف الأمم المتحدة بمشاركة واسعة من الاتحاد الأفريقي، وتخصيصه بالكامل لملف توحيد المؤسسة العسكرية.

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