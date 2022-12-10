السوداني: الفساد عطّل عمل الحكومة

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، أن الحكومة وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد، فيما بيّن أن الفساد السبب الأول في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها. وقال السوداني في تغريدة له نقلتها «السومرية نيوز»: «وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد، لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها، لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين».

من جهة أخرى وجه السوداني، بإعادة العمل بلجنة تقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى. وقرر رئيس الوزراء إعادة لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكشف عن قتلة المتظاهرين إلى العمل بعد تعليقها لمدة عام كامل، في وقت أكد متظاهرون في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، أنهم لن يتراجعوا عن تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم، والتي أبرزها الكشف عن قتلة المحتجين وتقديمهم إلى العدالة. فيما وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار، سعد حربية، وتعيين العميد مكي شناع بدلاً عنه، بعد سقوط ضحايا في تظاهرات شهدتها الناصرية.

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