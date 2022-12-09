السيسي: الأمن المائي يشكل تهديداً وجودياً

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أن الأمن المائي يشكل "تهديدا وجوديا "ويجب وضع القضية على رأس أولويات التعاون"، داعيا إثيوبيا إلى الانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة.

وشدد السيسي في كلمته اليوم خلال القمة العربية الصينية بالرياض على ضرورة السعي لإقامة نظام عالمي أكثر عدالة.

واعتبر أن "من بين أخطر ما يواجهه العالم اليوم هو أزمة الغذاء وتبعاتها".

وقال: "الأزمات أثقلت كاهل دولنا وموازناتها مما يتطلب حوكمة الاقتصاد الدولي ليكون أكثر عدالة.. هذه القمة هي نقطة انطلاق جديدة للتعاون العربي الصيني".

وأشار إلى أن "السياسات الصينية المتوازنة تجاه قضايانا محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي".

واقترح السيسي في كلمته، خفض الديون على الدول الأكثر تضررا من أزمتي الطاقة والغذاء، مؤكدا ضرورة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضررا.

وأكد السيسي أن الشراكة تعززت بتلاقي الحضارتين العربية والصينية، مشددا على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الصين والدول العربية.

وقال إن مصر لم تدخر جهدا لتطوير الشراكة العربية الصينية، وعلى رأسها دعم مبادرة الحزام والطريق، مشددا على ضرورة زيادة التنسيق مع الصين لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعرب في افتتاح أعمال القمة العربية الصينية، عن تقديره لمبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "تؤسس القمة العربية الصينية لمرحلة جديدة بين دولنا"، مضيفا: "نثمن مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين".

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