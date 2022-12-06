الإمارات تشارك في أعمال الاجتماع الـ54 للجنة التنفيذ والمتابعة العربية

المصدر: وام

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تشارك دولة الامارات في أعمال الاجتماع الـ54 للجنة التنفيذ والمتابعة التي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والأجهزة الجمركية العربية.

مثل الدولة في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام تطورات المنطقة العربية الحرة الكبرى والعقبات التي قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال بند دائم على جدول أعمال الاجتماع.

ويتناول الاجتماع 10 بنود تتناول العديد من الموضوعات، منها مقترح المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق، وكذلك استعراض لتجربة دولة الامارات في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وكيفية الاستفادة منها في إطار المنطقة.

ويناقش الاجتماع آليات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمختصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.

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