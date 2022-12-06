العراق.. شبهات فساد تورّط 10 مسؤولين

المصدر: (بغداد - وكالات)

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بعد أسابيع من تولي حكومة محمد شياع السوداني في العراق، التي أكدت نيتها محاربة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة استدعاء 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير و4 من الوكلاء السابقين بسبب شبهات تدور حول أحد العقود المبرمة.

وذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن، كما تابع أن أمر الاستدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع.

وأشار إلى أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم كان من بينهم 4 من المديرين العامين في الوزارة، في حين أوضح أن أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لتأهيل إحدى محطات الكهرباء.

يشار إلى أن هذه التطورات أتت في وقت تحقق السلطات العراقية في ما عُرف بـ«سرقة القرن»، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من خزائن الدولة.

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