الجامعة العربية ترحب بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

المصدر: وام

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رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوقيع اليوم على الاتفاق السياسى الإطارى في السودان الذي يتضمن توافقاً حول عدد من هياكل السلطة الانتقالية كخطوة نحو تحقيق الوفاق الوطنى السودانى المنشود، مؤكداً التزام الجامعة الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السودانى في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار.

وقال أبو الغيط -في بيان اصدره اليوم- إن هذا الاتفاق يعد انجازاً مهما على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادي.

ودعا المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم اللازم للسودان، بما في ذلك استئناف مؤسسات التمويل الدولية برامجها الإنمائية المختلفة في البلاد.

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