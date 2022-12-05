حراك مكثف عشية التوقيع على الاتفاق الإطاري بالسودان

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

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شهدت الساحة السودانية حراكاً مكثفاً عشية التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية، ففي الوقت الذي اجتمع فيه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو – حميدتي، بوفد من الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، التي تضم مكونات سياسية وفصائل مسلحة رافضة الاتفاق المزمع توقيعه اليوم الإثنين، أطلقت السلطات سراح القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، وبعض المعتقلين المنتمين للتحالف الذين ظلوا في الحبس قرابة الشهرين.

من جهته، أكد الحزب الاتحادي أن الاتفاق الإطاري في محصلته النهائيَّة محفز جيد للقوى السياسية، حتى تستعد وتحضر لانتخابات حرة ونزيهة. وأكد حميدتي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه عقب اجتماعه بقيادات تحالف (الكتلة الديمقراطية)، ضرورة أن يعمل الجميع، على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، من أجل رفع المعاناة عن كاهل السودانيين. وأضاف (لا بديل عن السلام إلا السلام).

أما السكرتير العام للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، عمر عثمان فأكد أن النقاش كان شفافاً وصريحاً فبحث القضايا والموضوعات كافة، مشيراً إلى أن الفريق الأول دقلو، أكد في الاجتماع، ضرورة أن يتم التواصل بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي وبقية الأطراف الموقعة على وثيقة الاتفاق.

في السياق، أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة حمد الحسن الميرغني أن توقيعه على الاتفاق الإطاري يأتي من باب المسؤولية الوطنية والإسهام الفاعل في الانتقال المدني والانصياع لإرادة الجماهير ورغبتها في التحول الديمقراطي الكامل، عبر انتخابات حرة ونزيهة.

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