السيسي وعبدالله الثاني يؤكدان تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني في القاهرة، تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس المصري، والعاهل الأردني، في مباحثاتهما، التي جرت في قصر الاتحادية بالقاهرة، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات. وشدد الطرفان، على مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقاً للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية. وتناولت المباحثات، آخر المستجدات في المنطقة والعالم، إذ تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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