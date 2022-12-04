124 انتهاكاً بحق العاملين الإنسانيين في اليمن خلال 9 أشهر

المصدر: (عدن - وكالات)

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أعلنت الأمم المتحدة رصد 124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين في اليمن، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، أبلغ شركاء العمل الإنساني عن 124 حادثة عنف ضد العاملين الإنسانيين والأصول الإنسانية في اليمن. وأضاف أن «تلك الحوادث أسفرت عن مقتل عامل إنساني وإصابة أربعة آخرين». وأفاد بأنه «تم رصد 15 حادثة اختطاف، و13 حالة اعتقال بحق العمال الإنسانيين، إضافة إلى اختطاف 34 سيارة تخص العمل الإنساني».

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