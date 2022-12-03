«قسد» توقف العمليات المشتركة مع «التحالف»

المصدر: دمشق، لندن - أ.ف.ب

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين نتيجة القصف التركي على منطقة سيطرتها. وذكر آرام حنا، الناطق باسم «قسد» إن «كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وجميع العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام قد توقفت».

على صعيد متصل، استأنف التحالف الدولي، أمس، دورياته المعتادة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، بعد تقليصها إثر الضربات الجوية التركية على المنطقة، وفق ما أفاد مصدر عسكري كردي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن دوريتين للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، انطلقتا في اتجاهين مختلفين من قاعدة رميلان في شمال شرق البلاد، برفقة مقاتلين من «قسد»، وتضمنت كل دورية أربع مدرعات رفعت الأعلام الأمريكية ورافقها سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، وجالت إحداها في قرى متاخمة للحدود التركية قرب مدينة المالكية الحدودية، فيما توجهت الثانية شرقاً باتجاه الحدود العراقية.

وقال مصدر عسكري كردي طلب عدم الكشف عن هويته: «استأنف التحالف الدولي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية دورياته المعتادة في شمال شرق سوريا بعدما قلصها إثر الضربات التركية على المنطقة، تم وضع برنامج أسبوعي جديد لاستئناف العمل بشكل طبيعي»، مشيراً إلى أن الدوريات تراجعت من 20 دورية أسبوعياً إلى نحو خمس أو ست تقريباً بعد الضربات التركية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتسيير دوريات أيضاً في محافظة دير الزور.

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