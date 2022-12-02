فرنسا توجّه الاتهام لأوكرانية مقرّبة من حاكم مصرف لبنان

المصدر: أ ف ب

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وُجّه الاتهام إلى امرأة مقرّبة من حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في 14 يونيو، في إطار تحقيق في باريس حول ثروة الأخير في فرنسا التي يُشتبه في أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق ما أفاد مصدر قضائي اليوم، مؤكّداً بذلك معلومات نشرها موقع "ميديابارت".

وأكد المصدر أنه وُجّهت إلى آنا ك. وهي أوكرانية تبلغ 46 عاماً وقُدّمت على أنها مقرّبة كثيراً من سلامة، تهم "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير" و"إخفاء جرم يُعاقب عليه (القانون) بالسجن 10 سنوات"، ثمّ وضعها تحت إشراف قضائي.

وبحسب استجوابها، يُشتبه بأنها "شاركت في معاملات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة من مصرف لبنان والمستفيد الفعلي النهائي من الأموال".

وأواخر مارس، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة وأربعة من أقربائه.

وفي فرنسا، صودر عدد من العقارات التي يُشتبه بأن ملكيّتها تعود لسلامة بما في ذلك شقق في الدائرة 16 في باريس ومساحات تقع في جادة شانزيليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

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