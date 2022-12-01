السيسي يقرر عزل نائب رئيس مجلس الدولة

المصدر: البيان

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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، من منصبه.

وأوضح القرار، الذي نشره موقع «اليوم السابع» الإخباري، أنه «بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 68 ق تأديب بجلسة 26 أكتوبر لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل، يُعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى وزير العدل تنفيذه».

كما قرر السيسي تعيين اللواء عمرو عادل على حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتباراً من 30 أغسطس 2022.

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