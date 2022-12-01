للمرة الثامنة .. النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

المصدر: د ب ا

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فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك للمرة الثامنة، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وعقدت اليوم الجلسة النيابية الثامنة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل مجموع النواب في المجلس وعددهم 128 نائباً.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 37 صوتاً مقابل 52 ورقة بيضاء، وأربعة أصوات لعصام خليفة وأربع أوراق ملغاة، داعيا إلى عقد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل.

ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وجرى عقد سبع جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان آخرها يوم الخميس الماضي، 24 نوفمبر الماضي، وباءت كلها بالفشل.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من شهر أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.

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