مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي

المصدر: (بيروت - أ.ف.ب)

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى الناطق باسمه أبو عمر المهاجر، فيما لم تتضح بالضبط ظروف وفاته. وأعلن تعيين أبي الحسين الحسيني القرشي خلفاً له ليكون رابع زعيم للتنظيم الإرهابي.

ومني تنظيم داعش الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته، إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن كانت محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى. ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة متطرفين من التنظيم في عمليات عدة قتل فيها أبرزهما زعيما تنظيم داعش السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير الماضي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وفي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم داعش في سوريا، ماهر العكال، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه أحد القادة الخمسة الأبرز في التنظيم المتطرف. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من سبتمبر أن القوات التركية ألقت القبض على قيادي كبير في التنظيم، ملقب بـ«أبو زيد» واسمه الحقيقي بشار الصميدعي. وذكرت وسائل إعلام تركية في حينه أدلة تشير إلى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.

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