حقيقة انتشار الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء، حسبما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان ومحافظة شمال سيناء، اللتين نفتا تلك الأنباء.

وأكدتا أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة، مشيرتين إلى أنه فور تداول أنباء عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين الطلاب، تم توقيع الكشف الطبي العشوائي على طلاب المدارس من قبل أطباء التأمين الصحي، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لطلاب المدارس عن طريق الزائرات الصحيات.

وتبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب.

وتمت الإشارة إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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