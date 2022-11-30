تراجع غير مسبوق لأعداد النازحين بمأرب

المصدر: (عدن- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الأشهر الستة الأخيرة تراجعاً غير مسبوق في أعداد النازحين اليمنيين إلى محافظة مأرب ومنها، والتي تأوي أكثر من مليوني نازح جراء الحرب، طبقاً لبيانات الأمم المتحدة، حيث سجل نزوح أقل من ألف شخص منذ بدء سريان الهدنة وحتى نهاية الشهر الماضي.

ووفق بيانات حديثة للمنظمة الدولية للهجرة فإنه وبعد سريان الهدنة في 2 أبريل الماضي، انخفض النزوح بشكل كبير داخل، وباتجاه مأرب، وخلال الفترة الممتدة من بداية سريان الهدنة حتى نهاية الشهر الماضي، بلغ متوسط النزوح الشهري 1272 شخصاً (212 أسرة)، كما سجل ما مجموعه 1125 أسرة عائدة (6750 فرداً) في المحافظة، من بينهم 3900 شخص (650 أسرة) عادوا إلى مديرية حريب نتيجة تحسن الظروف الأمنية في مواقعهم الأصلية.

وخلال الفترة من بداية العام الحالي، والتي شهد الربع الأول منها مواجهات غير مسبوقة في محافظة مأرب التي تأوي 60‎‎% من أعداد النازحين داخلياً المقدر عددهم بأربعة ملايين تم تهجير 15.018 شخصاً (2.503 أسر) داخل أو إلى مأرب، مقارنة بنزوح 93.468 شخصاً (15.578 أسرة) عام 2021، ومن بين هؤلاء، نزح 77688 شخصاً (12948 أسرة أو 84 في المائة من إجمالي النزوح) داخل محافظة مأرب، معظمهم من مناطق الجوبة وحريب وصرواح.

وتواصل منظمة اليونيسيف تقديم استجابة إنسانية متعددة القطاعات في المحافظة، من خلال مناهج مرنة وسريعة، تركز على توفير الوصول إلى الخدمات الأساسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز