مقتل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: (رام الله - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الضفة الغربية تصعيداً جديداً، أمس، أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة، فيما أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح متوسطة في عملية دهس قرب مستوطنة بالضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً)، وشقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً)، قتلا إثر إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية كفرعين قضاء رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن أحداث كفرعين: «خلال الليل أثناء العمليات الروتينية للجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة كفرعين، قام عدد من المشتبه بهم بأعمال شغب عنيفة. ألقى المشتبه بهم الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الجنود الذين ردوا بوسائل فض الشغب وبالذخيرة الحية». وعلق الجيش على مقتل الشقيقين ريماوي: «نحن على علم بالتقارير المتعلقة بمقتل فلسطينيين. الحادث قيد المراجعة».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أيضاً، مقتل مواطن آخر متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، جنوب بيت لحم. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، عن إصابة 22 فلسطينياً في مواجهات البلدة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه خلال عمليات دورية قرب بلدة بيت أمر، عندما تعطلت مركبتان تابعتان للجيش الإسرائيلي، اندلعت أعمال شغب عنيفة في المنطقة من قبل عشرات الشبان الذين ألقوا حجارة وعبوات ناسفة على الجنود، كذلك أطلق الشبان النار على الجنود الذين ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب وبالذخيرة الحية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز