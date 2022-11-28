حصيلة اعتداء مقديشو.. 8 قتلى وإنقاذ 60 مدنياً

المصدر: مقديشو - أ.ف.ب

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أنهت قوات الأمن الصومالية حصاراً دامياً استمر لساعات بعدما هاجم عناصر حركة الشباب فندقاً في العاصمة مقديشو، وفق ما أعلن ناطق باسم الشرطة، مؤكداً ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين إلى ثمانية.

وبدأ الهجوم وسط طلقات نار متقطعة وانفجارات، حيث حاصر عناصر من حركة الشباب فندق فيلا روز، الذي يتردد إليه نواب ومسؤولون حكوميون.

بعد 21 ساعة من بدء الهجوم، قال الناطق باسم الشرطة الوطنية صادق دوديشي، إن «عملية تمشيط فندق فيلا روز انتهت».

وأكد أن المتشددين «قتلوا ثمانية مدنيين كانوا في الفندق بينما نجحت قوات الأمن في إنقاذ نحو 60 مدنياً. لم يصب أي من المدنيين بجروح».

ولفت إلى أن أحد عناصر الأمن قُتل أيضاً خلال العملية. ويقع فندق فيلا روز على مسافة قريبة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وعلى موقعه الإلكتروني، وُصف فندق فيلا روز بأنه «أكثر أماكن الإقامة أماناً في مقديشو» مع أجهزة كشف عن المعادن وسور مرتفع. وأثار ذلك تساؤلات حول كيفية تمكن المسلحين من الإفلات من نقاط التفتيش العديدة في المنطقة.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، ويأتي هذا الهجوم الجديد في وقت قرّر الرئيس الصومالي المنتخب حديثاً في مايو شن «حرب شاملة» ضد الحركة المتشددة.

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