إيرادات قناة السويس السنوية تتجاوز 7 مليارات دولار

المصدر: وام

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الإيرادات السنوية للقناة تجاوزت 7 مليارات دولار.

وأضاف نبيه عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له اليوم أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 ضاعفت إيرادات القناة السنوية و عدد السفن العابرة كما ساهمت في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة العبور ما يدعم جهود القناة لتصبح قناةً خضراء بحلول عام 2030.

وتوقع أن تصل الإيرادات بنهاية العام الجاري إلى حوالي 7.8 مليارات دولار.

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