مقتل إسرائيلي بانفجارين بالقدس

المصدر: (القدس - وكالات)

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أفادت تقارير إسرائيلية، بمقتل إسرائيلي متأثراً بإصابته، بعد الهجومين اللذين استهدفا محطتي حافلات في القدس، فيما ارتفع عدد مصابي الانفجارين إلى 15، بينهم 4 حالات خطيرة. بينما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية، في وقت سابق، مقتل فتى وإصابة 4 فلسطينيين آخرين، برصاص جنود إسرائيليين في مدينة نابلس.

وأكد شهود عيان، وجود استنفار أمني كبير في القدس، في وقت اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 أشخاص، يشتبه بصلتهم بالانفجارين.

ووقع الانفجار الأول والثاني، قرب محطة حافلات القدس، استهدف حافلة للجيش الإسرائيلي. وذكر مسعفون، أن ما لا يقل عن 15 شخاصاً أصيبوا، أربعة منهم حالتهم خطيرة. لم يعرف على الفور سبب الانفجار، وأعلنت الشرطة إطلاق تحقيق. وأعلن مستشفى شعاري تسيدك في القدس وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في الانفجار الأول، بينما قدمت فرق الإسعاف العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين وإصابتين طفيفتين. وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن القتيل يدعى أرييه شوبك فيما أكدت السفيرة الكندية لدى إسرائيل ليزا ستادلبوير أنه يحمل الجنسية الكندية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية، مقتل طفل فلسطيني، وإصابة 4 فلسطينيين آخرين، برصاص جنود إسرائيليين، خلال اشتباكات دارت ليل الثلاثاء، بين الجيش الإسرائيلي ومسلّحين فلسطينيين، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلّة.

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