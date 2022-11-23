البرهان يجدد التزام الجيش السوداني بالنأي عن السياسة

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، أن القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، أمس، إن الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ويأتي خطاب البرهان وسط جدل كبير حول العملية السياسية الجارية لحل الأزمة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام، بسبب الرفض الشعبي للإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر 2021.

وتتزايد التكهنات بقرب توقيع اتفاق مبدئي بين الجيش وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي؛ يمهد لتسلم المدنيين السلطة على أساس وثيقة دستورية أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في سبتمبر، ولاقت قبولاً محلياً ودولياً واسعاً؛ لكن مجموعات من بينها جماعة الإخوان والحزب الشيوعي، أعلنت رفضها للوثيقة.

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