السودان.. شد وجذب حول عودة حمدوك

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مصادر سودانية عن وجود رغبة ملحّة من المكون العسكري، وجهات خارجية أخرى، بعودة رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه، بعد اكتمال التسوية المرتقبة مع المدنيين.

وقالت المصادر بحسب صحيفة «السوداني» المحلية: إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي تتفاوض مع الجيش ترفض خيار عودة حمدوك، مع عدم تقدمها في ذات الوقت بأي مقترحات للمرشحين للمنصب، الذي ظل شاغراً لعام كامل. وكشفت «قوى الحرية والتغيير» السودانية، الأربعاء الماضي، تفاصيل المفاوضات بينها وبين المكون العسكري حول إنهاء الأزمة، معلنة عن توقيع «اتفاق إطاري» خلال أسبوع. وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إجازة اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف، تصوراً نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية، تؤسس للسلطة المدنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز