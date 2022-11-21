أردوغان عن لقاء السيسي: خطوة نحو تطبيع العلاقات

المصدر: وكالات

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، يوم الأحد، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وتابع الرئيس التركي أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات.

ونقلت "خبر ترك" عن أردوغان تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، حيث حضر افتتاح مونديال كرة القدم.

من جهته نقل التلفزيون المصري عن متحدث باسم الرئاسة قوله اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وتم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف أنه "تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي".

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