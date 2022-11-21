الجيش المصري يجري تدريب «درع السماء»

المصدر: (القاهرة- وكالات)

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نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي المصرية، أمس، التدريب المشترك «درع السماء»، بمشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية.

وبحسب بيان للناطق الرسمي للجيش المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، فإن التدريب المشترك «درع السماء» شهد مشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب، فضلاً عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان حضر الفعاليات، وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوي المصرية.

ووفقاً للمصدر ذاته، بدأت الفعاليات بكلمة الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي المصري، الذي أكد أهمية التدريب، الذي يسهم في نقل وتبادل الخبرات في ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الدفاع الجوي. وشمل التدريب التوجيه التكتيكي والطبوغرافي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وتنفيذ الرماية عن طريق الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي، والتي عكست مدى الاحترافية، التي يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوي، بما يؤهلهم لتنفيذ كل المهام، التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار، وفق بيان الناطق العسكري المصري. ويعد هذا التدريب امتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة، والتي تربطها أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة.

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