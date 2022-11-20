البنتاغون يؤكد على أهمية العلاقات الدفاعية بين أمريكا والأردن

المصدر: د ب ا

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التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية يوسف الحنيطي، أمس السبت، في العاصمة البحرينية المنامة على هامش مؤتمر حوار المنامة السنوي.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون، ديفيد هيرندون، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) نسخة منه، أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، أعاد التأكيد على أهمية العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والأردن، وأعرب عن تقديره لشراكة الأردن الوثيقة مع الجيش الأمريكي وكذلك المساهمات في حملة دحر داعش والريادة في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

كما أكد الحنيطي وكال على أهمية الشراكة الثنائية لتعزيز التكامل متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات المشتركة.

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