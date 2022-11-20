مسؤول يمني: تفريغ «صافر» خلال الربع الأول

المصدر: عدن - البيان

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أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن، محمد بن عيفان، أن إفراغ ناقلة النفط صافر، المهددة بالانفجار، من حمولتها، سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل، مقللاً من المخاوف بشأن مصير الناقلة. وكشف محمد بن عيفان، في تصريحات لـ«البيان»، عن أنه سيتم الاتفاق حول آلية بيع النفط، مضيفاً:

«الهيئة العامه للشؤون البحرية كانت المبادرة بطلب إفراغ شحنة النفط الخام التي تحملها الناقلة صافر، وفي وقت كان يتحدث فيه الجميع عن سيناريوهات إصلاح الناقلة وإرسال خبراء لتقييم حاجتها للصيانة، كنا مدركين بألا جدوى من إصلاح الناقلة بعد أن أصبحت متهالكة وغير صالحة للإبحار بل وحمل الشحنة لوقت أطول».

ولفت محمد بن عيفان، إلى أن الهيئة حشدت الجهود الدولية لإفراغ الناقلة صافر من حمولتها، مشدداً على أهمية البدء في تنفيذ الخطة التي سيشرع في تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك عبر إحضار ناقلة وتفريغ حمولة صافر عليها، موضحاً أن الأمر متروك للاتفاق بين سلطات الشرعية والحوثيين.

وبشأن المخاوف من بروز خلافات قد تعرقل عملية إفراغ الناقلة صافر، ذكر بن عيفان، أن الأهم عند الهيئة أن يتم نزع فتيل الكارثة المحدقة، مبيناً أن الأمور الآن إجرائية فقط وتتم في إطار المنظمات الدولية والأمم المتحدة. وأشاد بجهود المنظمات الأممية التي عملت ومنظمات إقليمية أخرى والهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة والسلطات الأخرى للوصول إلى هذا الاتفاق.

وقال بن عيفان، إن شركة عالمية متخصصة ستتولى مهمة إفراغ الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى، بعد الاتفاق معها وتوفر الأموال المطلوبة.

مشيراً إلى أنه وبإتمام هذا الأمر تكون البلاد قد تجاوزت القلق والمخاوف من بقاء شحنة النفط على ظهر الناقلة المتهالكة. وحول أسباب عدم الاتفاق على مصير الناقلة، وكيفية بيع كمية النفط الخام التي تزيد على مليون برميل، ذكر بن عيفان، أن مصير الشحنة والناقلة سيجري الاتفاق عليه لاحقاً، باعتبار أن ما تم الاتفاق عليه أولاً تفريغ الشحنة.

إجراءات احترازية

قال بن عيفان، إنه وأثناء تفريغ الشحنة سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة حدوث أي تلوث أو تسرب محتمل، كاشفاً عن تقديمهم مقترحات تنتظر تعاون المجتمع الدولي بتزويدها بالمعدات لاحتواء أي تسرب. وأضاف بن عيفان: «نقترب من نهاية 2022 ونتمنى أن تتم العملية بسلاسة، وبعدها تتفق الجهات علي قيمة الشحنة والتصرف في الناقلة صافر».

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