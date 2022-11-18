تضامن عربي مع فلسطين في حادث ضحايا الحريق

المصدر: القاهرة، الجزائر- واس

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص عزائه للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في ضحايا الحريق الذي اندلع بإحدى البنايات في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وعبر أبو الغيط في بيان، عن صادق المواساة والتضامن مع شعب فلسطين في هذا المصاب، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر.

وفي بيان مماثل، أعربت الجزائر عن خالص تعازيها ومواساتها لضحايا الحريق وجددت وزارة خارجيتها في بيان، تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات لا سيما في ظل الحصار المفروض على غزة، مقدمة تعازيها لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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