بغداد وأربيل تبحثان القضايا العالقة

المصدر: بغداد - وكالات

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الخميس، أهمية الاتفاق على تقاسم الحصص المائية بشكل عادل.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان أن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، شارك في منتدى الشرق الأوسط.. السلام والأمن الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك، وكان في استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. وتحدث رشيد، عن منح «الثقة للحكومة العراقية وضرورة دعم منهاجها وصولاً إلى تحقيق طموح العراقيين في العيش الكريم. كما تحدث عن المسائل العالقة بين المركز والإقليم وأهمية بذل الجهود لإيجاد الحلول لها وفق الدستور والقانون.

وتطرق الرئيس العراقي في كلمته إلى مشكلة الجفاف ونقص المياه التي يعاني منها العراق، مؤكداً أنه سيقوم بالعمل لإيجاد الحلول السريعة وصولاً إلى الاتفاق على تقاسم الحصص المائية بشكل عادل.

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