السودان.. خطابات البرهان تكشف ملامح المشهد

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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رسم رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عبر خطابين له في ظرف أسبوع، ملامح المشهد السوداني خلال الفترة المقبلة، في إطار التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري والقوى المدنية.

ووفق مراقبين، استطاع البرهان تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، حول وثيقة الدستور الانتقالي المقترحة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وتأكيد قبولها من قبل المكون العسكري، كأرضية مشتركة للحوار.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية، د. الرشيد محمد إبراهيم، لـ «البيان»، أن البرهان قطع في خطابه الأخير، أمام ضباط وجنود القوات الخاصة بمنطقة المرخيات العسكرية، الشك، بعدم وجود تسوية ثنائية، وإنما هي شاملة، ما يعني توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتكوين حكومة مستقلة من غير الأحزاب.

ولفت إبراهيم، إلى أن حديث البرهان، أكد أن الجيش خط أحمر، ممنوع الاقتراب والتدخل في شأنه، على الرغم من أن عملية إصلاح المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلتها تمثل كارت الضغط في السجال السياسي، عقب قرارات 25 أكتوبر، فضلاً عن أن البرهان ركز على أن استقلالية الجيش في كل شؤونه طيلة الفترة الانتقالية، ولحين إجراء الانتخابات. وأضاف: «المكسب الوحيد للمفاوض المدني، هو قبول المكون العسكري لوثيقة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين، مع إبداء ملاحظاته حولها، وأكد أن ما ورد فيها من تفاصيل قابلة للأخذ والرد».

خطاب مكمل

بدوره، اعتبر المحلل السياسي، يوسف سراج، في تصريحات لـ «البيان»، خطاب البرهان في منطقة المرخيات العسكرية، مكملاً لخطابه الذي ألقاه الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن ظهور البرهان من منصات عسكرية، تحمل رسائل في بريد جهات متعددة، ولا تستثني المجتمع الدولي أو الوسطاء، وذلك في محاولة للتأكيد بأنه ماضٍ في اتفاقيات ما، طرف فيها المجتمع الدولي.

كما أنه أراد التأكيد أنه ماضٍ أيضاً في الحل السياسي. وأكد سراج، أن الملمح الرئيس في خطاب البرهان الأخير، يتمثل في قبوله الصريح بوثيقة الدستور المقترحة من قبل نقابة المحامين، باعتبارها الورقة الوحيدة التي تجد رضا المكون العسكري، وأنها قابلة للأخذ والرد، وبالتالي، هو يسعى لإغلاق الباب أمام أي محاولات لتفسيرات غير ذلك، بجانب أنه أكد ما رشح مؤخراً، بأن المكون العسكري وقع على وثيقة الدستور المقترحة، وفقاً لما جاء في تصريحات لبعض قادة القوى السياسية. وأضاف: «خطاب البرهان يشير إلى أن هناك منحى جديداً يتجه إليه المشهد السياسي في السودان».

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