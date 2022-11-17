هجوم بـ «مسيّرة» على ناقلة نفط بخليج عُمان

المصدر: (عواصم- وكالات)

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تعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، لهجوم بطائرة مسيرة، كانت تحمل قنابل، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

وقال الناطق باسم الأسطول الخامس الأمريكي، تيموثي هوكينز، إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عُمان. من جهتها، قالت الشــركة المالكة للناقلة «باسيفيك زيركون»، إنها أصيبت بمـقـذوف قــبــالة ســواحل عمان، مضيفة: السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها. ولفتت الشركة إلى أنه لم يحصل تسرب في الشحنة، ولم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

وقال مراسل لوكالة «أسوشيتد برس» على «تويتر»، أمس، نقلاً عن مسؤول دفاعي، إن ناقة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان. وأفاد المصدر بأن المسيرة أصابت ناقلة النفط «باسيفيك زيركون»، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها شركة «إسترن باسيفك شيبينغ»، ومقرها سنغافورة.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عمان، مشترطاً تكتم هويته، لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علناً.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية، تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للأسوشيتدبرس «ندرك حدوث الواقعة، ويتم التحقيق فيها حالياً».

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