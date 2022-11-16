واشنطن لبغداد: أمامنا شوط كبير لهزيمة «داعش»

المصدر: (بغداد - وكالات)

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس مع السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، فيما أكدت الأخيرة أن المجتمع الدولي أمامه شوط كبير لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي أنه تم بحث إنهاء ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه، لمنع نشوء جيل جديد من الدواعش.

وشدد الأعرجي خلال اللقاء، على «أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «حادث التفجير الأخير في إسطنبول هو عمل إرهابي، ولا بد من الوقوف بوجه الإرهاب وملاحقته أينما كان، حتى القضاء عليه».

من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية، أنه «ما زال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة تنظيم «داعش»، مجددة التأكيد على استمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم للحكومة العراقية، والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة الأمنية العراقية على المدى البعيد، مشيرة إلى أن بلادها تركز على البرامج الاقتصادية والصحية والثقافية ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الجانب الأمني».

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