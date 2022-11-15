إخماد حريق في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي

المصدر: أ ب

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أخمدت فرق الإطفاء في مطار بغداد الدولي، اليوم، حريقاً اندلع في صالة المغادرة، ما تسبب في تعليق مؤقت لرحلات الطيران.

ووفقاً لوسائل إعلام رسمية عراقية، نقلاً عن هيئة الدفاع المدني، اندلع الحريق في مطبخ الكافتيريا وأرسل أعمدة الدخان في أنحاء المطار.

وتمكَّن عناصر الإطفاء من إخماد الحريق خلال دقائق، واستؤنفت رحلات الطيران بعدها.

وعولج ثلاثة عمال بالمطار من مشكلات في التنفس بعد استنشاق الدخان، لكن لم يعلَن عن وقوع وفيات.

وفي يناير، ضربت ستة صواريخ منشأة المطار الدولي في العاصمة العراقية، فدمرت طائرتين عارضتين لكن لم تقع إصابات.

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